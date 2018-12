Værgudene smiler til langrennstoppene i Tour de Ski

NTB Sport

Der er det meldt sprengkaldt og helt ned i 24 minusgrader på avslutningsdagen av årets tour. Avslutningen går i italienske Cavalese (Val di Fiemme) der temperaturen er meldt å være -15 på det kaldeste og sju minusgrader midt på dagen.

Landslagssjef Løfshus er optimistisk med tanke på værforholdene i de søreuropeiske skiområdene.

– Det ser ut som det skal holde seg ganske kaldt. I Val di Fiemme kan det bli ekstra kaldt, men med sol og sånn midt på dagen går nok det bra, sier han til NTB.

– Været ser egentlig veldig bra ut. Det blir heller kaldt enn mildvær, ser det ut til. Og det skal være bra med snø, sier Løfshus.

Mest minusgrader

I Toblach er det meldt sol og mellom tre og seks minusgrader på åpningsdagen, mens det kan snike seg opp på én plussgrad dagen etter. I Val Müstair ligger det an til rundt null grader, og det samme gjelder første dagen i Oberstdorf.

Dag to i de tyske alpene forventes det minusgrader og snø.

I fjor ble sprinten i Oberstdorf avlyst i det som skulle ha vært etappe fire i Tour de Ski. Årsaken var kraftig vind og regn. En reprise av det frykter ikke landslagssjefen, som ikke har fått noen rapporter som tilsier at det skal være fare for årets etapper.

– Vi tar det som det kommer, både varmt og kaldt, men det er bedre at det er kaldt og stabilt enn at det skal være varmere, sier Løfshus.

Ingen sykdomsfrykt

I fjor skapte regn og væromslag sykdomsfrykt, men landslagssjefen ser lyst på det i forkant av årets konkurranse. Første renn er skøytesprinten i Toblach lørdag.

– Vi må ta de vanlige forholdsreglene og ta vare helsa og jobbe forebyggende. Vi tenker ikke noe negativt rundt det, vi kjører bare vanlige rutiner, sier han.

Etter to dager i Toblach får løperne en hviledag før turen går videre til Val Müstair i Sveits. Deretter skal de i aksjon to dager i Oberstdorf, etterfulgt av en ny fridag, før det hele avsluttes med to etapper i Cavalese.

