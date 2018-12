Oilers befestet serieledelsen med Lillehammer-knusing

NTB Sport

Stavanger Oilers tjuvstartet den 33. eliteserierunden en halvtime før konkurrentene, og tok tidlig kommandoen ved Daniel Rokseth i første periode.

Mario Lucia økte til 2-0 i andre periode, før Austin Cangelosi ga Lillehammer fornyet håp med sin 1-2-scoring.

Men håpet varte ikke lenge. Tre scoringer i løpet av åtte minutter gjorde at Stavanger ledet 5-1 før tredje periode. Patrick Ulriksen, Henrik Medhus og tidligere Lillehammer-spiller Stephan Vigier scoret målene.

Kristian Forsberg fastsatte sluttresultatet til 6-1 i siste periode. Det var klubbens 11. strake seier.

Vålerenga herjet

Stavanger Oilers har fortsatt fire poengs ledelse på toppen av tabellen etter Vålerenga knuste Manglerud Star i fredagens lokaloppgjør.

Lillehammer innehar fjerdeplassen, men luka til topp tre begynner å bli stor.

Manglerud Star hang med til 1-1 i første periode mot Vålerenga, før hovedstadslaget sa takk for følget. Tobias Lindström scoret to av målene da ledelsen hadde økt til 4-1, før Sam Coatta og Pontus Finstad sørget for at ledelsen var knappet inn til 3-4.

Men et hattrick fra Rasmus Ahlholm, og en siste scoring av Stefan Espeland, gjorde at Vålerenga vant hele 8-3.

Frisk Asker-kollaps

Storhamar slet med å få hull på Frisk Asker, men etter at Robin Dahlstrøm åpnet scoringene i andre periode, kollapset Asker-laget fullstendig i siste periode. Kjetil Martinsen scoret to, mens Jimmy Andersson og Aaron Irving også kom på scoringslista i hamarsingenes 5-0-seier.

Den regjerende mesteren er poenget bak Vålerenga på en tredjeplass.

Stjernen med opptur

Stjernen, som måtte kvitte seg med to spillere i jula på grunn av økonomiske problemer, deriblant kaptein og toppscorer Hampus Gustafsson, fikk en opptur i bunnoppgjøret mot Ringerike.

Cristoffer Berger sendte Stjernen i ledelsen etter bare 15 sekunder av kampen, før Michael Söderberg utlignet for Hønefoss-laget.

Eirik Børresen sørget for at Stjernen tok tilbake ledelsen før andre periode, og etter en målløs midtperiode ordnet Jonathan Hermansson 3-1-seier.

Stjernen er på 7.-plass med 29 poeng. Tabelljumbo Ringerike har 13 poeng til Manglerud på plassen over nedrykk. Manglerud har 25 poeng.

