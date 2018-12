Ingen vil stemples som PLs gullfavoritt

NTB Sport

Etter onsdagens 4-0-seier har fansen for alvor begynt å tro på at Merseyside-klubben tar sin første ligatittel siden 1990.

Tittelholder Manchester City har tapt to kamper på rad, mens toer Tottenham er seks poeng bak Klopps menn. Spurs-sjef Mauricio Pochettino sa onsdag at han fortsatt regner Liverpool og City som ligaens gullkandidater. Heller ikke Klopp vil ha favorittstempelet hengende over seg.

– Det (seks poeng) betyr ingenting. Vi skal møte Arsenal og Manchester City (i de neste kampene), sier tyskeren, ifølge Reuters.

– Det er godt at vi har seks poeng flere enn andre lag, men det har vi ønsket hele tiden; å skape et godt fundament for resten av sesongen. Nå har vi tatt unna første halvdel, fortsetter Klopp.

For selv om han ikke vil kalle Liverpool tittelfavoritt, mangler det ikke på ros til egne spillere for innsatsen i sesongens 19 første kamper. De har gitt 16 seirer og tre uavgjorte.

– Vi har kun sluppet inn sju mål. Det er bra. Tallene er gode, situasjonen er god. Men det er fortsatt 19 kamper igjen, sier Klopp.

