Carlsen fortsatte seiersrekken

Carlsen sprudlet med hvite brikker mot Lopez, som hadde til gode å tape i turneringen i Russland før møtet med nordmannen.

Carlsen valgte en engelsk og symmetrisk åpning, og lå dermed ett steg foran spanjolen i starten. Den regjerende verdensmesteren skaffet tidlig et lite overtak, og ble med på dronningbytte med drøye seks minutter igjen.

Deretter ofret han en bonde, som skulle bli utslagsgivende. Han skaffet seg et stort overtak både på tid og i stillingen, og til slutt ble han for sterk for motstanderen, som ga opp etter 33 trekk.

– Det var en god start i dag. I går flyttet jeg brikker mer eller mindre tilfeldig rundt på brettet. Det her minnet i hvert fall om sjakk. Så det var veldig mye bedre, sa han til NRK etter partiet.

Fire av seks seirer

Lopez hadde fire remis og én seier før han møtte Carlsen. Nordmannen på sin side, åpnet hurtigsjakk-VM med to sensasjonelle tap, men greide å snu motgangen i partiene som fulgte. Han vant onsdagens tre siste partier.

Sjakkens superstjerne står med fire poeng etter seks partier. Utover torsdagen skal han spille ytterligere fire partier, og han har fortsatt sjanser til å hale i land VM-seieren.

Også fredag spilles fem partier før en verdensmester kåres. 29. desember går det rett over til lynsjakk. Da spilles første tolv runder, mens de siste ni går dagen etter.

Jakter hattrick

Carlsen er regjerende verdensmester i klassisk sjakk og lynsjakk. I 2015 forsvarte han tittelen i hurtigsjakk, men har siden da ikke vunnet den disiplinen.

I 2014 ble Carlsen verdensmester i alle tre sjakkdisiplinene. Han vant i hurtigsjakk, lynsjakk og klassisk sjakk. I november tok han sin fjerde strake VM-seier i klassisk sjakk. Han jakter dermed sjakk-trippelen for annen gang i karrieren.

