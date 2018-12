Bor på gata, tror på Solskjær-suksess

NTB Sport

– Jeg er definitivt «a red» (Manchester United-fan). Jeg er oppvokst ganske nær Old Trafford (Uniteds hjemmebane), sier Jobie til NTB.

Hun ble født i 1956. Det året tok United et av sine 20 ligagull.

– Jeg følger med fotballen. Solskjær kommer til å klare seg bra. Hvorfor? Han var en god spiller, blid og virket oppegående. Og så er han fra Norge. Nordmenn er reale folk, sier Jobie til NTB.

Hennes hverdag er så langt unna den glamorøse tilværelsen byens fotballspillere lever i man kan komme. Uniteds tidligere manager José Mourinho bodde 895 dager på luksushotellet Lowry.

Suiten kom på vel 10.000 kroner i døgnet.

Tøft

Jobie sitter ofte i Portland Road i Manchester sentrum sammen med hunden Nutmeg (8). Her er trafikken på fortauene tett fra tidlig morgen til sen kveld. Hundrevis av norske fotballfans kommer til å haste forbi henne i månedene som kommer.

For Jobie er den store jackpoten å samle sammen 18 pund. Det er nok til å gi henne et rent enerom med dusj for en natt på et hostell i byen.

Hun er en av Manchester mange hjemløse. Byen har de siste årene opplevd en kraftig økning i folk som sover på gaten, i parkeringshus og i utrangerte oppganger i falleferdige boligblokker.

– Jeg ble kastet ut av huseieren i september. Det er tøft her ute. Ofte ligger jeg i en sovepose i et parkeringshus. Hunden min er alt for meg. Jeg har ingen familie og ingen barn, sier Jobie.

Solskjær har startet jobben med to seirer over Cardiff (5–1) og Huddersfield (3-1). Laget hans spiller ny kamp søndag.

