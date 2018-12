Målløst igjen for formsvake Milan

NTB Sport

Det er tredje gang på fire seriekamper at den falmede fotballstorheten fra Milano spiller 0-0. Forrige seier kom hjemme mot Parma (2-1) 2. desember.

I mellomtiden er Milan også blitt slått ut av europaligaen i gruppespillet. Det ble avgjort da italienerne tapte 1-3 mot Olympiakos i siste kamp.

Onsdagens uavgjortkamp i Frosinone gjør at Milan beholder 5.-plassen på Serie A-tabellen. Det er et hav av poeng opp til topp to, mens tredjeplasserte Inter, som spiller toppkamp mot Napoli senere onsdag, ligger fem poeng foran byrivalen.

