Liverpool fosser ustoppelig videre

NTB Sport

Onsdagens ligaseier er Liverpools åttende strake. For annen gang på rad gikk Manchester City på en smell med 1-2-tapet borte mot Leicester. Det betyr at Jürgen Klopps menn kan ta et enormt sprang mot Premier League-tittelen om de slår City i Manchester 3. januar.

Med onsdagens resultater er Tottenham nærmest tabelltoppen. De liljehvite slo Bournemouth hele 5-0, mens regjerende mester City er hektet av med hele sju poeng. Liverpool har ikke vunnet den engelske toppdivisjonen siden 1990.

Nå har fansen virkelig fått troen på at tørketiden snart er over.

Straffe

Dejan Lovren brukte vrista da han tok vertene opp i 1-0 etter elleve minutter. Scoringen kom etter en kort corner. Andy Robertson skrudde ballen inn i feltet, og upresset stusset Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles den videre til Lovren.

Newcastle hadde lite å komme med offensivt. Etter 48 minutter gikk Mohamed Salah i bakken etter en duell med Paul Dummett. Dommeren pekte på straffemerket, og Salah lot ikke sjansen gå fra seg. Egypteren dunket den til side for bortelagets sisteskanse.

Dermed har Salah scoret mot ti forskjellige Premier League-lag denne sesongen. Det er flere enn noen annen spiller.

12. kamp uten baklengs

Romjulsfesten på Anfield fortsatte da Xherdan Shaqiri enkelt økte til 3-0 i det 79. minutt. Etter et solid Liverpool-trykk la Trent Alexander-Arnold inn for annen gang på få sekunder, og fra kort hold kunne Shaqiri sette ballen i åpent mål.

På tampen ville også Fabinho notere seg i målprotokollen. Han stanget inn et hardt hjørnespark signert Salah.

Liverpool har kun sluppet inn sju mål på 19 seriekamper. Hele tolv ganger har laget holdt nullen. Det er hovedgrunnen til at Merseyside-klubben er alene om å være ubeseiret og flyr på toppen av Premier League.

Newcastle har 17 poeng og kjemper for å unngå nedrykk.

(©NTB)