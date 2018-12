Juventus reddet poeng med ti mann, Napoli tapte på overtid etter to utvisninger

NTB Sport

Ronaldos innhopp ble avgjørende for den suverene serielederen. I det 78. minutt headet han inn Juve-utligningen, som kom etter et forlenget hjørnespark. Scoringen var hans tolvte i Serie A. Det er bare Krzystof Piatek (Genoa) som er foran ham på toppscorerlista med 13 fulltreffere.

Portugiseren ble satt innpå etter 65 minutter. Da hadde Juventus ligget under i ni minutter etter at Duvan Zapata hadde tatt Atalanta opp i 2-1. Kort tid før hadde Rodrigo Bentancur fått sitt annet gule kort i kampen. Gjestene måtte dermed spille godt over en halvtime med ti mann.

Bentancur fikk marsjorden etter en klomsete stempling.

Oppgjøret startet perfekt for Juventus. Etter to minutter satte Atalanta-stopperen Berat Djimsiti upresset ballen i eget nett, men i det 24. minutt utlignet Zapata til 1-1. Han kom seg løs og banket ballen i nettet.

Dramatiske sluttminutter

Med Ronaldos utligning tok Juventus seg opp i 50 poeng. Storklubben har kun avgitt fire poeng hittil denne sesongen. Senere på kvelden klarte ikke Napoli å utnytte rivalens poengtap. I stedet gikk søritalienerne på et tungt overtidstap borte mot tabelltreer Inter i Milano.

Ett minutt ut i tilleggstiden ble innbytter Lautaro Martinez den store helten for hjemmelaget. Napoli fikk to utvisninger i toppkampen. Begge var av det helt unødvendige slaget.

Kalidou Koulibaly måtte først tusle av banen etter 81 minutter. Han fikk rødt for å klapp demonstrativt foran dommeren etter å ha fått et gult kort, mens Lorenzo Insigne ble utvist for sine protester langt ut i overtiden.

Dermed fikk Juventus en større luke på Serie A-toppen til tross for onsdagens 2-2-kamp. Nå er det ni poeng ned til Napoli, mens Inter er 14 poeng bak teten.

Den italienske romjulsfotballen startet med Milans skuffende 0-0-kamp borte mot bunnlaget Frosinone. Storlaget har gått fire strake Serie A-kamper uten å score.

Det er også tredje gang på fire seriekamper at den falmede fotballstorheten fra Milano spiller 0-0. Forrige seier kom hjemme mot Parma (2-1) 2. desember.

I mellomtiden er Milan også blitt slått ut av europaligaen i gruppespillet. Det ble avgjort da italienerne tapte 1-3 mot Olympiakos i siste kamp.

Tar ansvar

Onsdagens uavgjortkamp i Frosinone gjør at Milan faller ned til 6.-plass på Serie A-tabellen. Det er et hav av poeng opp til topp to, mens det er henholdsvis åtte og tre poeng opp til byrival Inter og fjerdeplasserte Lazio.

Det er de fire beste ved sesongslutt som får mesterligabillett til neste sesong. Der er det lenge siden Milan har vært.

– Jeg er kaptein på dette skipet, så er det er riktig av meg å ta hele ansvaret. Det er viktig for meg å forstå hvordan jeg kan gjøre spillerne mine bedre, for akkurat nå underpresterer de, sa Milan-trener Gennaro Gattuso etter kampen.

– De har ingen ro, og de ser nervøse ute. Det er jeg nødt til å ta til etterretning, la han til.

Gattuso var en legendarisk midtbaneterrier for Milan i en årrekke. Som klubbens trener har han kontrakt fram til 2021.

