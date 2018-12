Carlsen slo tilbake etter krisestart: – Skal være glad jeg fortsatt har litt sjanser

NTB Sport

Etter en sjokkerende start på mesterskapet slo Carlsen tilbake i tredje parti mot 14 år gamle Stefan Pogosjan. Seieren virket å vekke nordmannen, for i parti fire var han i en helt egen klasse i møtet med Nikolaj Vlassov.

Carlsen var også til å kjenne igjen i det femte og siste partiet for dagen. Da utnyttet han tidsproblemene til amerikanske Andrew Tang og sikret sin tredje strake seier.

Han oppsummerte 2. juledag på følgende måte:

– Det er det dårligste jeg har spilt så lenge jeg kan huske. En ting var at jeg tok tre poeng, men det kunne ha vært enda verre. Jeg får bare omgruppere til i morgen og være glad for at jeg fortsatt har litt sjanser, sa Carlsen til NRK.

Han tror fortsatt på at han kan vinne VM-tittelen i hurtigsjakk.

– Det er langt fra ideelt, men jeg tar med meg de poengene her. Jeg vet at jeg kan avgi halvannet poeng til i de neste rundene og likevel vinne. Det er ikke noen krise, men jeg må komme tilbake med en annen energi i morgen.

Carlsen så ut til å få en god start på VM. Med svarte brikker sto han meget godt mot Adam Tukhajev fra Ukraina, men rotet det bort og tapte på tid.

– Jeg følte meg OK før det første partiet, men midtveis bare frøs jeg og sluttet å tenke. Det ble en kollaps, forklarte Carlsen til NRK etter endt dag.

Knust av 16-åring

I neste parti hadde han hvite brikker mot den 16 år gamle usbekeren Shamsiddin Vokhidov. Partiet startet som det første, men en tabbe gjorde at Carlsen havnet på bakbeina også her.

Vokhidov så svært overrasket ut over Carlsens spill. Til slutt innså Carlsen at han ikke hadde noen muligheter og ga opp.

Med to strake tap fikk Carlsen enda lettere motstand i tredje parti, og mot Pogosjan fikk han endelig en opptur og vant. Det skjedde etter en enorm tabbe av den russiske unggutten. Etter en lovende start gikk Pogosjan inn i en sjakk matt på to trekk, og den feilen utnyttet Carlsen seg av.

Med svart spilte han solid i siste parti mot Tang. Etter 15 trekk hadde motstanderen allerede brukt opp halvparten av tiden. Carlsen presset på og tvang til slutt amerikaneren til å gjøre feil.

Må rette opp skaden

Carlsen jakter i romjulen to nye VM-titler, men han tåler ikke flere stygge feilskjær etter den grusomme starten. Opprinnelig skulle mesterskapet som i fjor gå i Saudi-Arabia, men ble nylig i all hast flyttet til St. Petersburg i Russland.

Det skal i alt spilles ti runder til i løpet av torsdag og fredag. 29. desember går man rett over til lynsjakk. Den første dagen skal det spilles tolv runder, mens de siste ni går dagen etter.

Carlsen kom til Russland som regjerende verdensmester i klassisk sjakk og lynsjakk. Hurtigsjakk-VM har han ikke vunnet siden 2015.

Formsterke rivaler

Nordmannen møter i dagene framover formsterke konkurrenter som har spilt mye mer hurtig- og lynsjakk enn ham selv i 2018. Hvordan Carlsen skulle takle dette var et av spenningsmomentene.

Carlsen var i sin tid regjerende trippelmester i totalt 15 måneder. I oktober 2015 forsvarte han tittelen i hurtigsjakk, men greide det ikke i lynsjakk.

I november tok Carlsen nok en VM-tittel i klassisk sjakk. Tidvis hanglet han seg gjennom tolv strake remis mot Fabiano Caruana, men i omspillet feide han amerikaneren av brettet. Da var han sin motstander totalt overlegen i hurtigsjakk.

(©NTB)