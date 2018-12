Tottenham i ryggen på City etter 6-2-seier på Goodison Park

NTB Sport

I åpningsminuttene var det lite som tydet på at Tottenham skulle filleriste hjemmelaget sønder og sammen. Da lyktes Everton godt med sitt høye press, og halvveis ut i førsteomgangen fikk de blåkledde også ledermålet signert Theo Walcott.

Men Everton-gleden ble raskt snudd til et mareritt de neppe vil glemme med det første. I tur og orden scoret Son Heung-min, Dele Alli og Harry Kane slik at Spurs fikk med seg 3-1-ledelse til pause.

Utligningen til 1-1 kom etter en kjempebrøler av Everton-keeper Jordan Pickford. Han feilberegnet totalt da han gikk ut av egen boks for å klarere ballen. I stedet kolliderte han med lagkamerat Kurt Zouma og så ballen ende opp hos Son. Sørkoreaneren curlet inn Tottenhams første av mange nettkjenninger fra hjørnet av 16-meteren.

– Det var en vanskelig vinkel, så jeg gjorde bare et forsøk på å treffe mål. Scoringen kom på et gunstig tidspunkt for oss, sa Son til BBC.

Gjorde som Owen

Det gikk ikke bedre for Marco Silvas menn etter sidebytte. Med et kanonskudd økte Christian Eriksen til 4-1 etter 48 minutter. Gylfi Sigurdsson tente et ørlite Everton-håp med en vakker redusering, men Tottenham var langt fra ferdigscoret.

Etter en time spilt var Son sikker alene med Jordan Pickford og satte sin andre scoring for dagen forbi sisteskansen. Everton-forsvaret ropte om offside, men ble ikke hørt. Et snaut kvarter senere ble også Kane tomålsscorer.

Den engelske superspissen løp seg fri og skled inn 6-2. Dermed har han gjort minst to mål mot samme motstander hele fire ganger på rad. Det er det bare Michael Owen som har greid tidligere (for Liverpool mot Newcastle mellom august 1998 og mai 2001).

Seks poeng bak toppen

Seieren er Tottenhams fjerde på rad i Premier League. De liljehvite fra Nord-London har fire tap, men er nå kun to poeng bak tabelltoer og regjerende mester Manchester City. Der er ytterligere fire poeng opp til serieleder Liverpool. Som eneste lag har Spurs fortsatt til gode å spille uavgjort.

– Alle har snakket om Liverpool og Manchester City. Vi ha holdt det gående og gjort det bra, slik vi pleier å gjøre. Det viktigste nå blir å fortsette som dette. Kampene kommer tett framover, men det er kamper vi kan vinne, sa Kane til Sky Sports og la til:

– Vi har hatt en bra måned, og forhåpentligvis kan vi fortsette sånn også i januar og februar. I april får vi se hvor vi er.

Søndagens kamp kunne hatt enda flere scoringer enn de åtte som kom. Allerede før Evertons 1-0-scoring hadde begge lag flere gigantsjanser.

Everton er ikke i form om dagen. Merseyside-klubben har ikke vunnet noen av sine fem siste ligakamper, og i tre av dem har de stått tomhendte igjen. Silvas menn ligger på 11.-plass med 24 poeng.

– Det var vanskelig for oss å komme tilbake. Vi ga dem det første målet, og etter det viste de hvilke kvaliteter de har. Tottenham var briljante, sa Everton-backen Séamus Coleman.

