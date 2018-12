Riiber fikk kombinertrenn ødelagt: – Det var livsfarlig

NTB Sport

Riiber måtte ut på bommen to ganger før han fikk hoppe, fordi det gikk et lite ras i tilløpet da han gjorde seg klar for første gang. Etter en ufrivillig pause kom nordmannen seg ned, men han var allerede i ubalanse fra hoppkanten og landet til slutt langt opp i bakken etter å ha veivet med armene for å kontrollere en landing.

Trener Peder Sandell så ikke ut til å være fornøyd med tilløpet i hoppbakken etter at Riiber feilet, og gikk bort for å inspirere mens Riiber fikk se at han går ut 2.16 minutter etter polske Szczepan Kupczak.

Sportssjef Ivar Stuan kaller det en arrangørskandale.

– Det er helt forferdelige greier. Det er tragisk. Det var to forferdelige hopprenn denne helgen. De rydder ikke sporet ordentlig når verdens beste skal sette utfor, sier Stuan til NTB.

La inn protest

Riiber har rapportert at det lugget i sporet, også etter at det egentlig skulle være ryddet.

– For det første er det livsfarlig. For det andre er det sportslig uholdbart, sier Stuan.

Lasse Ottesen, renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), er ikke enig i Stuans utsagn.

– Jeg er ikke enig i at dette er en katastrofe. Det er Riiber selv som løsner isblokkene bak bommen. Vi stopper og koster sporet fra toppen og ned, og i stedet for å kjøre én prøvehopper, kjører vi to. Da var det rent og farten var som den skulle. Juryen får så beskjed om at alt er ok, og de får godkjennelse fra alle kanter, inkludert fra prøvehopperne som ikke hadde noen problemer. Da velger vi å gi godkjennelsen, forklarer Ottesen til NTB.

Norge la inn protest, men den ble ikke tatt til følge.

– Det er så dumt for kombinert, som trenger alt det positive vi kan få. Vi er en idrett som endelig er på NRK1 på en søndag. Det virker ikke som vi er voksne for den oppgaven. Det er veldig kritikkverdig, fortsetter sportssjefen.

– Når det gjelder gårsdagen skal jeg være enig i at det var et mindre severdig hopprenn, men det kommer inn en bygestorm. Vi venter, men velger av sikkerhetsmessige grunner å avbryte. Vi føler at rennet fra vår side var gjennomført etter boka. Også kan vi sikkert diskutere om det var morsomt å se på, sier Ottesen.

Står over langrennet

Riiber har valgt å ikke stille i langrennet etter trøbbelet.

Espen Bjørnstad var beste norske i hoppbakken og er nummer fire før langrennet, 20 sekunder etter lederen. Jørgen Graabak er 11.-mann, 38 sekunder bak, mens Einar Lurås Oftebro og Espen Andersen går ut sammen nesten minuttet bak polakken.

Magnus Krog og Jan Schmid var like langt bak som Riiber etter hoppdelen.

Søndag var ikke første gang det var trøbbel i hoppbakken i Ramsau. Lørdag gikk løperne etter fredagens prøveomgang ettersom hopprennet ble avlyst da to hoppere, Riiber og Eric Frenzel, sto igjen på toppen.

Ramsau-helga er kombinertløpernes siste konkurranse i 2018.

