Palace sjokkerte City i Manchester

Tapet var Citys første på hjemmebane i serien siden 2-3-nederlaget mot Manchester United i april. Det var også den eneste hjemmekampen de lyseblå tapte forrige sesong.

Nå må de regjerende mesterne se Liverpool stikke av på tabelltoppen. Luken er på fire poeng før resten av det heftige juleprogrammet.

Townsend-perle

Lørdagens kamp startet riktig nok oppskriftsmessig for City, som allerede hadde skapt en rekke målsjanser før Ilkay Gündogan sendte vertene i føringen etter 26 minutter.

Så gikk det meste galt for Josep Guardiolas menn.

1-1 kom ved midtbanemannen Jeff Schlupp etter 32 minutter. Tre minutter senere var det duket for et mesterverk signert Andros Townsend. Kantspilleren fikk ballen 25 meter fra mål etter en halvklarering og klemte til med et knallhardt og utakbart skudd som dundret inn rett under City-keeper Edersons tverrligger.

Den andre omgangen startet ikke noe bedre for City. Etter fem minutter ble Max Meyer tatt i City-boksen av Kyle Walker, og dommeren pekte på straffemerket.

Derfra var Luka Milivojevic sikker, og Palace, som spilte hele kampen med Alexander Sørloth på benken, ledet brått 3-1.

Bare nesten

Man skulle kanskje tro at de resterende 40 minuttene ville gi et stormløp fra City mot Palace-målet, men gjestene forsvarte seg svært bra og spilte faktisk selv brukbar offensiv fotball til tider.

I det 76. minuttet var City svært nær da Leroy Sané forsøkte seg på frispark fra nærmere 30 meteren. Tyskerens forsøk gikk over muren og traff stolpen bak en utspilt Palace-keeper.

Få minutter senere var Sané på farten igjen, men han fikk ikke stokket beina og misbrukte dermed den pene crossballen fra Kevin De Bruyne.

Sluttspurt

Dermed tok belgieren ansvar selv. 85 minutter var spilt da De Bruyne slo et innlegg som gikk over keeper Vicente Guaita og inn i det lengste hjørnet til 2-3.

Og der City hadde virket smått fantasiløse i den første halvtimen av annen omgang, ble det svært hett rundt ørene på Guaita og Palace-forsvaret etter De Bruynes scoring.

Blant annet var Sané igjen frampå kort etter reduseringen, men hans forsøk forandret retning og gikk utenfor.

Et nytt, flott De Bruyne-innlegg ble misbrukt av Gabriel Jesus fra bra posisjon. I de hektiske sluttminuttene ropte Crystal Palace også på straffespark uten å bli hørt. Flere scoringer ble det uansett ikke.

