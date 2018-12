King med enkel assist i Bournemouth-seier

NTB Sport

Joshua King noterte seg for en målgivende pasning av det enkle slaget i første omgang på hjemmebane. Den norske spissen ga ballen videre til David Brooks på 20 meter, før 21-åringen dro av et par mann og smalt ballen tilbake i hjørnet bak Mathew Ryan etter 21 minutter.

Brooks sto også for det andre målet da han satte ballen i mål med hodet i det 77. minutt.

Kun tre minutter tidligere fikk Brightons Lewis Dunk sitt andre gule kort.

King spilte hele kampen for hjemmelaget.

Johansen benket

Bournemouths forrige seier kom mot Huddersfield (2-1) i starten av måneden. Liverpool (0-4) og Wolverhampton (0-2) har vært for sterke i de siste to kampene.

Fulhams Stefan Johansen ble plassert på benken fra start på bortebane mot Newcastle og ble sittende der gjennom hele kampen som endte 0-0.

Elyounoussi ute av troppen

Southampton stilte uforandret fra seieren mot Arsenal mot Huddersfield, noe som betød at Mohamed Elyounoussi ikke var i troppen. Nordmannen har slitt med en skade siste tiden. Ralph Hasenhüttl har satt fart på Southampton etter at han tok over og kunne notere en ny seier med 3-1 lørdag.

Nathan Redmond og Danny Ings scoret i første omgang, før Michael Obafemi fastsatte resultatet. Danske Philip Billing sto for Huddersfields' mål.

Troy Deeney åpnet ballet for Watford mot West Ham da spissen scoret etter 30 minutter, og Gerard Deulofeu fulgte opp med å punktere kampen med tre minutter igjen til 2-0-seier.

