Fem kampers karantene for Rønnild

Det har disiplinærnemnda i Norges Ishockeyforbund bestemt etter at hendelsen ble innrapportert. De har studert videoen av episoden fra seriekampen mellom Storhamar og Lillehammer tirsdag denne uken.

Disiplinærnemnda slår fast at det er snakk om takling mot hode og nakke og at kontakt med målvakt inne i målfeltet ikke er tillatt. De legger til at det er stor skaderisiko ved denne type handlinger.

Storhamar ligger på tredjeplass i eliteserien med 57 poeng, mens serieleder Stavanger med én kamp mindre har 62. Vålerenga er tabeltoer med sine 58 poeng.

