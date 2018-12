Britisk presse: – Solskjær har allerede snudd humøret i United

NTB Sport

Ifølge Daily Mail satt klemmene og vitsene løst da Solskjær startet på managerjobben etter at José Mourinho fikk sparken tidligere i uken.

Stemningen i troppen skal ha vært kjølig under portugiserens ledelse, og avisen hevder at Solskjær ble valgt som erstatter nettopp fordi han har et helt annet lynne enn Mourinho.

Det skal også sies at Solskjær har lært veldig mye om trenerrollen fra sin tidligere sjef Alex Ferguson, en mann som er kjent for å være spesielt dyktig med mennesker og som motivator.

Mourinho kom på kant med flere spillere under sin tid i United, blant andre storstjernen Paul Pogba. Nå håper klubbledelsen at Solskjær skal få stjernene til å smile og skape god stemning på Old Trafford, slik han gjorde med sine mange scoringer som United-spiller.

