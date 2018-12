Witry sa nei til Rosenborg og valgte Djurgården

NTB Sport

Høyrebacken var ønsket også av Rosenborg, men valgte stockholmsklubben. Der får han en fireårskontrakt.

Så sent som onsdag ble det klart at Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit, også han 22 år gammel, fortsetter karrieren i Djurgården. Fra før er Fredrik Ulvestad i klubben.

Ranheim melder torsdag på sitt nettsted at Witry har valgt Djurgården. Den svenske klubben presenterer også overgangen på sin hjemmeside.

– Vi aksepterte bud fra både Rosenborg og Djurgården. Aslak kunne velge mellom to attraktive klubber, og han valgte til slutt Djurgården. Vi takker ham for flotte år i Ranheim og ønsker ham lykke til med nye utfordringer, sier daglig leder Frank Lidahl i Ranheim.

Witry har vært Ranheims høyreback de tre siste sesongene.

– Her i Ranheim har jeg utviklet meg masse som spiller sammen med kompisene mine. Nå blir det en annen hverdag enn jeg er vant til. Djurgården er en stor klubb med stolte tradisjoner, og jeg skal ta nye steg for å ta plassen, sier han.

