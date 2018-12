Vil stoppe liverapportering fra tenniskamper for å motvirke kampfiksing

NTB Sport

Det er blant anbefalingene fra et uavhengig utvalg nedsatt av profftennisens fire styrende organer for å se på utfordringene sporten har med kampfiksing.

Rapporten på 115 sider ble lagt fram onsdag. Utvalget ble nedsatt i 2016 etter at flere medier hadde skrevet at sporten i årevis hadde unnlatt å følge opp sterke indikasjoner på at kampfiksing er et stort problem i profftennis.

Blant utvalgets oppdrag var å komme med forslag til hvordan man kan hindre at spillere med vilje taper game, sett eller kamper.

– Tennissporten står overfor et alvorlig problem. Det er flere grunner til det. Spillet i seg selv inviterer til manipulasjon med henblikk på pengespill, konstaterer utvalget i sin rapport.

– Det er bare én person som er i aksjon, og det er vanskelig å avsløre manipulasjon. Ikke minst fordi mange kamper på lavere nivåer spilles nesten uten tilskuere og med utilstrekkelige fasiliteter til å beskytte spillerne mot personer som prøver å bestikke dem.

Fristelser

Det trekkes også fram som et problem at det er generelt akseptert at spillere avbryter kamper eller plutselig presterer langt under sitt normale nivå.

Det er spesielt lavt rangerte spillere som blir mål for kampfiksere. De tjener bare svært beskjedne summer i prispenger og kan falle for fristelsen til å supplere det med bestikkelser.

Ifølge utvalget er det bare 250 til 350 proffspillere som tjener ordentlig godt på idretten sin. Resten sliter med å gjøre det til et levebrød, og det gjør tennis til en «fruktbar yngleplass for juks».

Flere forslag

I dag kan man finne liveoppdatering av resultatene i kamper selv på beskjedent nivå. Utvalget foreslår at det stopper. Dessuten foreslås det at arrangørene forbys å inngå sponsoravtaler med spillselskaper.

Et annet forslag er at sportens integritetsenhet (TIU) får flere ansatte. TIU ble etablert i 2008 for å jobbe mot korrupsjon i sporten.

Tennisorganisasjonene ITF (det internasjonale tennisforbundet), ATP (mannlige proffspilleres forbund), WTA (kvinnelige proffspilleres forbund) og Grand Slam-turneringene sier i en felles uttalelse at de vil etterstrebe å følge utvalgets anbefalinger.

