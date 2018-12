Vålerenga overtok 2.-plassen fra Storhamar

NTB Sport

Blåtrøyene var solide i første periode og tok ledelsen i overtall etter ni minutter. Det gjorde de takket være Rasmus Ahlholm.

Midtperioden forble målløs, men det tok kun 19 sekunder før Mats Trygg doblet til 2-0 i tredje periode. Like før slutt punkterte Ahlholm kampen da han satte kveldens tredje nettkjenning i åpen kasse.

Seieren betyr at Vålerenga inntar 2.-plassen med 58 poeng etter 28 kamper. Med én kamp mer spilt er Storhamar poenget bak hovedstadsklubben.

Stavanger Oilers troner på tabelltoppen med 62 poeng. Rogalendingene tok en oppskriftsmessig 5-2-seier borte mot tabelljumbo Ringerike. Markus Søberg og Mario Lucia scoret to hver for gjestene, mens Philip Lane noterte seg for én scoring. Petter Ellefsen og Dustin Parks gjorde vertenes mål i kampens siste fire minutter.

Frisk Asker så lenge ut til å ta tre poeng hjemme mot Sparta, men seks sekunder før slutt sikret Martin Grönberg 3-3 og spilleforlengelse. Likevel fikk Frisk to poeng takket være Sean McMonagles scoring kort tid inn i forlengelsen.

Målrikt ble det også mellom Lillehammer og Manglerud Star. Lagene fulgte hverandre tett, men det var til slutt lillehamringene som trakk det lengste strået og vant 4-3.

Stjernen hadde spillefri. Neste runde spilles 28. desember.

