Thingnes Bø utvidet sprintrekken da Fourcade sprakk: – Et fantastisk løp

Stryningen gikk kjapt i sporet og skjøt perfekt på standplass. Det ble en uslåelig kombinasjon og tok Thingnes Bø til nok en seier. 25-åringen har i vinter vunnet fire av seks verdenscuprenn, der tre av dem har kommet i sprint (av tre mulige).

På ståendeskytingen hadde han marginene på sin side. Da hadde han et høyt kanttreff som gikk inn. Aleksandr Loginov fra Russland var til slutt nærmest i mål, men måtte se seg slått med 21 sekunder.

– Det var et fantastisk løp. Det var veldig godt å endelig få det fulle huset, spesielt i kampen mot Martin Fourcade, sa Johannes Thingnes Bø til NRK og la til:

– Det er vanskelig å si om jeg noen gang har vært i så god form. Vi har alltid knallgode ski, så der er vi best hele tiden. Når jeg skyter ti av ti i tillegg til å gå fort, så kan man jo legge to og to sammen og forstå at det går bra.

Samtidig som han selv var feilfri under sin siste skyting, fikk Fourcade ett bomskudd da han var inne til standplass første gang. På stående kollapset Frankrikes superstjerne helt med tre nye bom.

Forsprang

Fourcade har slitt litt med langrennsformen i vinter, men torsdag greide han å bøte litt på skyteformen ved å gå raskt i sporet. Han var likevel voksne 2.12,9 minutter bak sin norske erkerival.

– Dette er helt voldsomt av Johannes. Han viser igjen at han elsker å gå konkurranser. Da er han på, og det er moro å se, sier sportssjef Odd-Bjørn Hjelmeset til NTB.

Forucade har vunnet verdenscupen sammenlagt hele sju ganger på rad. Etter seks renn er han allerede kraftig bakpå. Thingnes Bø står med 308 poeng mot Fourcades 191. Nordmannen er 76 poeng foran Loginov på 2.-plass.

Torsdagens seier er Thingnes Bøs 25. i verdenscupen. Den ga ham en herlig revansj etter marerittet med seks bom under sist helgs jaktstart i Hochfilzen.

Tarjei Bø pådro seg én bom på første skyting, men gjorde en perfekt serie da han var inne for å skyte stående. Da luktet det et norsk brødrepar på pallen, men den muligheten forsvant idet eldstemann Bø fikk det småtungt under sisterunden.

Han krysset målstreken 1.08,8 minutter bak lillebroren. Det holdt til en 8.-plass. Martin Ponsiluoma overrasket stort og sørget for at tredjeplassen ble svensk. Han hadde 54,2 sekunder opp til toppen.

Sterk debut

Henrik L`Abée-Lund plaffet ned ti av ti blinker, men i likhet med Bø fikk han det litt tøft mot slutten. Han ble nummer ni og var 1.10,3 bak Thingnes Bø, mens Erlend Bjøntegaard og Vetle Sjåstad Christiansen begge måtte ta én strafferunde torsdag. Duoen endte på henholdsvis 10.- og 32.-plass.

Med prikkfri skyting imponerte Johannes Dale i sin verdenscupdebut. Unggutten var i mål på en solid 15.-plass. Sist helg tok han en knusende sprintseier i IBU-cupen, som er nivå to i skiskyting.

– Laginnsatsen var fantastisk. Dale bare klinket til med to feilfri skytinger, og det er ikke bare bare å gjøre det. Det er spesielt sterkt når det er så mye trøkk som i Nove Mesto. I dag var det et vanvittig kok her, sier Hjelmeset til NTB.

Lørdag står jaktstart på programmet i Tsjekkia. Skiskytterne avslutter 2018 med fellesstart lille julaften.

