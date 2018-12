Solskjær-assistent til australsk klubb: – Jeg kommer tilbake

NTB Sport

Phelan er sportsdirektør i Central Coast Mariners, som i år var hyppig i nyhetene da Usain Bolt var på prøvespill der. Til klubbens nettsted forsikrer Phelan at han vender tilbake til klubben i Gosford nord for Sydney etter sesongslutt i England.

– Det er veldig spennende at jeg skal ha en midlertidig trenerrolle i Manchester United, men jeg er fortsatt «en Mariner». Jeg har begynt på noe jeg akter å fullføre. Dette vil bli et lite sidespor fra den jobben, men jeg kunne ikke si nei til en av verdens største klubber, sier han.

– Del av diskusjonen med Manchester United var at jeg fortsatt vil være tilgjengelig for Mariners. Jeg kommer til å ha to roller samtidig, og jeg er bare en telefonoppringning unna for folkene i Mariners.

Phelan var Manchester United-spiller fra 1989 til 1994. Senere jobbet han under Alex Ferguson som førstelagstrener i klubben og senere assisterende manager, et samarbeid som varte over ti år.

Han forlot klubben da Ferguson pensjonerte seg i 2013. Siden har han vært trener eller manager i Norwich og Hull.

– Åpenbart er det noen ting å finne ut av i Manchester United, og det vil ta tid, sier Phelan.

Sammen med Michael Carrick skal han være assistent for Ole Gunnar Solskjær, som ble ansatt som midlertidig manager ut sesongen etter at José Mourinho fikk sparken.

