Sjögren tar med debutant til La Manga

Det norske kvinnelandslaget i fotball åpner VM-året med samling på La Manga med 23 spillere. Norge skal spille mot Skottland og en motstander til som ikke er bekreftet.

– Troppen er mange av de samme som tidligere. Siden det er et mesterskapsår, så tar vi med 23 spillere hver gang nå. Dette er starten på VM-året, så det blir en viktig samling. Spillerne må vise at de vil være med til VM og det skal bli interessant å se hvor vi står mot to sterke motstandere, sier landslagssjef Martin Sjögren.

På grunn av at Ingrid Moe Wold er ute med skade tar Sjögren med seg Arna-Bjørnars back Cecilie Redisch Kvamme.

– Ingrid Moe Wold er ute på grunn av skade, så da får vi testet ut en ny høyreback. Cecilie har gjort det bra på U23-landslaget og vært god for Arna-Bjørnar gjennom hele sesongen. Det blir interessant å se henne på denne samlingen, sier landslagssjefen.

Frida Maanum står over samlingen med et trøblete kne, mens Elise Thorsnes er tilbake etter et skadeopphold.

– Alt har gått bra med operasjonen og rehabiliteringen. Det er fint å ha Elise tilbake, sier Sjögren.

Norges tropp:

Målvakter: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK) og Nora Neset Gjøen (Sandviken).

Utespillere: Cecilie Redisch Kvamme (Arna-Bjørnar), Maria Thorisdottir (Chelsea), Ingrid Ryland (Djurgården), Ina Gausdal (Kolbotn), Kristine Bjørdal Leine (Røa), Maren Mjelde (Chelsea), Kristine Minde (Wolfsburg), Elise Thorsnes (Utah Royals), Ingrid Syrstad Engen (LSK), Vilde Bøe Risa (Arna-Bjørnar), Emilie Haavi (LSK), Amalie Eikeland (Arna-Bjørnar), Nora Eide Lie (Kolbotn), Guro Reiten (LSK), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Lisa-Marie Karlseng Utland (Rosengård), Synne Skinnes Hansen (LSK), Emilie Nautnes (Arna-Bjørnar), Isabell Herlovsen (Vålerenga), Therese Sessy Åsland (Røa).

