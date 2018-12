Rockets satte ny trepoengrekord

NTB Sport

Publikum ropte «one more three, one more three», og 31,1 sekund før slutt satte Michael Carter-Williams den 26. som sørget for ny rekord. Gary Clark hadde tangert rekorden til Cleveland Cavaliers et par minutter tidligere.

James Harden, som forrige sesong ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller, sto for seks av trepoengerne, mens Chris Paul noterte fem, Gerald Green og Eric Gordon fire hver.

– Spillet stemmer. Når man har rett innstilling, gjør de rette tingene og gjør sitt beste så går skuddene inn, sa Rockets-trener Mike D'Antoni.

Langt jevnere var det i Toronto, der hjemmelaget Raptors vant 99-96 over Indiana Pacers etter å ha ligget under med 17 poeng i siste halvdel. Fred VanVleet satte det avgjørende trepoengskuddet 26,4 sekund før slutt.

Raptors slo tilbake etter to strake tap og har fortsatt beste statistikk i ligaen, 24 seirer og ni tap.

– For å være ærlig er jeg skuffet over spillet vårt. Først mot slutten begynte vi å spille forsvar, sa trener Nick Nurse.

Paul George scoret 43 poeng, Russell Westbrook noterte trippel-tosifret for 112. gang i karrieren og Steven Adams hentet karrierebeste 23 returer da Oklahoma City Thunders slo Sacramento Kings 132-113.

Devin Booker førte an med 25 poeng da Phoenix Suns fortsatte sitt formoppsving med 111-103 over Boston Celtics. Laget har vunnet fire kamper på rad etter å ha vunnet bare fire av de 28 første i sesongen.

