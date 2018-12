Penguins stoppet Capitals og Ovetsjkin

NTB Sport

I et oppgjør som føltes mer som en sluttspillkamp enn som et grunnseriemøte i desember scoret Sidney Crosby og Bryan Rust for Penguins, mens Matt Murray i målet reddet 31 skudd.

Capitals hadde vunnet fem kamper på rad og 12 av sine 14 siste, mens Ovetsjkin hadde notert målpoeng i karrierebeste 14 kamper på rad. Med ti mål i sine seks siste kamper håpet han å tangere sin personlige rekord med scoring i sju strake kamper, men Murray stengte buret for den russiske superstjernen.

Ovetsjkin prøvde seg hele 14 ganger med skudd, hvorav fem traff mellom stengene, men ingen gikk inn. Danske Lars Eller sto for hjemmelagets scoring.

– Vi liker ikke å tape, men dette var en kamp med sluttspillfølelse. Det er første gang siden Stanley Cup-finalen mot Vegas forrige sesong, sa Capitals-keeper Braden Holtby.

– Det var to gode lag, og det er mye positivt å ta med seg fra kampen.

Crosby noterte mål og assist da Penguins vant. Tross seieren er laget bare på fjerdeplass i sin avdeling, fem poeng bak ledende Capitals.

– Vi må bygge videre på dette. Capitals er en rival som får fram det beste i oss. Vi må ta med oss samme intensitet og desperasjon på banen hver kveld, sa Crosby.

I onsdagens andre kamp noterte Mikko Rantanen mål og assist i sin 200. NHL-kamp da Colorado Avalanche slo Montreal Canadiens 2-1. Finnen er best i NHL med 42 assist og 58 målpoeng.

