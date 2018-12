Kristoffersen på pallen i Hirschers lekegrind: – Godt å være tilbake

NTB Sport

Kristoffersen har ikke fått det til å stemme så langt i sesongen, men i østerrikske Saalbach torsdag hadde han igjen fått fart på skiene. Men raskest av alle i den første omgangen var nok en gang hjemmefavoritten Hirscher. Henrik Kristoffersen var nummer tre. Samme plassering fikk han etter finaleomgangen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Etter to dårlige renn er det godt å få komme tilbake på pallen, sier Kristoffersen til NTB.

– Jeg la igjen altfor mye i et parti i første omgang, og la egentlig igjen seieren der, men sånn er det. Å være på pallen er alltid bra, la han til.

I finaleomgangen kunne man se at oppkjørte forhold nederst i bakken var utfordrende.

– Det er noe av det vanskeligste og mest på kanten jeg har kjørt noen gang.

Rekord

Da Kristoffersen skulle kjøre i finaleomgangen, ledet rennets store overraskelse Loïc Meillard. Sveitseren kjørte seg opp fra 12.-plass etter første omgang.

Nordmannen hadde godt over sekundet på Meillard, men etter en rotete omgang kjørte 24-åringen i mål ni hundredeler bak ham.

Michael Matt, 2.-mann etter første omgang, klarte ikke levere, men Hirscher kunne ingen gjøre noe med. Østerrikeren kontrollerte inn seieren med 28 hundredeler.

Det var hans 63. verdenscupseier. Det gjør ham til den mestvinnende østerrikeren uansett kjønn. Han la Annemarie Moser-Pröll bak seg og har nå bare Ingemar Stenmark (86) og Lindsey Vonn (82) foran seg.

– Jeg tror ikke folk hjemme skjønner hvor god han er, sier Kristoffersen.

La igjen tid

I det første slalåmrennet i verdenscupen siden Levi i november lå Kristoffersen på tredjeplass før finaleomgangen. Rælingen-gutten var ikke helt fornøyd da han kjørte inn til ledelse med startnummer 3 i første omgang. Trolig var det mellompartiet han ikke var helt fornøyd med, der han la igjen litt for mye tid.

Ledelsen holdt kun til Michael Matt kom kjørende på neste startnummer, men også østerrikeren ble skjøvet nedover på resultatlisten da landsmannen Marcel Hirscher kjørte i mål kort tid senere.

Sebastian Foss Solevåg var nummer 14 etter første omgang, men falt tilbake til 15.-plass i finaleomgangen etter litt defensiv kjøring.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble klar for finaleomgangen som 29.-mann, men etter et par porter i finaleløypa var rennet over for 31-åringen.

Timon Haugan kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen. Han kom inn til 49.-plass, sist av alle som fullførte, mens Jonathan Nordbotten og Simen Ramberg Christensen kjørte ut.

