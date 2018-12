Espen Lie Hansen i fryseboksen i Nantes

NTB Sport

– Jeg blir overrasket om jeg får spille, sier den norske håndballstjernen til VG før oppgjøret mot Sander Sagosens klubb.

– Jeg er nok litt i fryseboksen nå, kanskje fordi jeg skal til Drammen, sa Hansen til NTB for en uke siden, og nå virker det klart at det er slik, selv om trener Thierry Anti ikke har gitt ham klar beskjed.

– Han er ikke den som sier mest. Anti holder kortene tett til brystet, sier Hansen til VG.

Landslagssjef Christian Berge mener at det er den forestående overgangen som gjør at Hansen knapt har vært på banen, men han er ikke bekymret for VM-formen.

– Hvis vi får Espen i superform så spiller det nesten ikke noen rolle at han ikke har spilt kamper. Vi har jobbet med det i tre måneder, og så får vi se om vi treffer, sier Berge til VG.

Sagosen, som tirsdag toppet en kåring av årets spiller i verden, blir etter alt å dømme eneste nordmann på banen i torsdagens franske toppkamp.

(©NTB)