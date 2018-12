Woodward: – Solskjær kan gi Manchester United et løft

NTB Sport

Onsdag ble det klart at Solskjær tar over som midlertidig manager i United. Han skal lede klubben ut sesongen sammen med Mike Phelan.

– Ole er en klubblegende med stor erfaring, både som spiller og i trenerroller. Historiens hans i Manchester United betyr at han lever og ånder kulturen her, og alle i klubben er henrykte over å ha ham og Mike Phelan tilbake, sier klubbdirektør Ed Woodward i en pressemelding.

Woodward har måttet tåle mye kritikk de siste årene, blant annet for ansettelsene av David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho. Han tror Solskjær vil løfte stemningen i United-garderoben etter en blytung start på sesongen.

– Vi er trygge på at det nye trenerteamet vil samle spillerne og supporterne inn i den andre halvdelen av sesongen, sier han.

Lørdag venter Solskjærs første test i sin nye jobb. Da reiser han til Wales for å møte gamleklubben Cardiff.

Tirsdag ble det klart at Mourinho var ferdig som Manchester United-manager. Han sikret tre trofeer i klubben.

(©NTB)