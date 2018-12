Mourinho avviser offentlig skittentøyvask

NTB Sport

– Jeg endrer meg ikke. Jeg kommer til å gjøre som da jeg forlot Chelsea, for eksempel. Jeg holder på de gode tingene og snakker ikke om ting som skjedde i klubben, sa han til Sky Sports News.

– Vi kunne snakke om mange gode ting, men det er fortid. Manchester United har en framtid uten meg, og jeg har en framtid uten Manchester United, så hvorfor skulle jeg dele mine følelser med deg eller til og med supporterne?

Mange er interessert i Mourinhos versjon av hva som gikk galt mellom ham og spillerne. Han måtte gå etter helgens 1-3-tap for Liverpool som gjorde at United er hele 19 poeng bak serielederen etter bare 17 spilte kamper.

– Det er over. Slik er jeg, og slik har jeg alltid vært. Jeg har alltid vært kritisk til managere som etter at de forlater en klubb snakker om detaljer i det som skjedde og peker på hvem som hadde skylden for at det gikk slik. Slik er ikke jeg. Jeg vil bare bli ferdig. Det skjedde i går, og nå vil jeg bare si «game over», sa Mourinho.

– Jeg håper at dere i mediene respekterer det. Inntil jeg er tilbake i fotballen har jeg rett til å leve et normalt liv, og det skal jeg gjøre nå. Jeg vil ut og handle, jeg vil ut og gå tur. Manchester United er fortiden.

Ole Gunnar Solskjær ble onsdag ansatt som midlertidig manager for klubben.

