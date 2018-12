Bråtveit bekrefter Djurgården-overgang

NTB Sport

Bråtveit sier at en offisiell bekreftelse fra Djurgården skal komme om kort tid.

– Jeg tror og håper det blir klart i dag. Jeg er klar for å bli Djurgården-spiller, sier Bråtveit til Sportbladet.

Tirsdag skrev Expressen at Bråtveit bare var detaljer fra å bli Djurgården-spiller. Onsdag var Bråtveit ærlig med Sportbladet.

– Jeg håper at noe skjer snart. Hvis ikke hadde jeg ikke reist til Sverige for å bli kjent med klubben. Hvis jeg ikke var imponert, så hadde jeg ikke kommet hit, sier keeperen.

Han skal være klar for å skrive under for tre eller fire år, og har tilbrakt de siste dagene i Sverige.

– Anlegget ligger bra til og jeg liker det virkelig. Stadion er også større enn jeg trodde. Det likte jeg. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben.

Bråtveit skal erstatte keeperlegenden Andreas Isaksson. 37-åringen takket for seg etter denne sesongen.

(©NTB)