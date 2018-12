Bendtner soner med fotlenke over nyttår

NTB Sport

Den 2. november ble den danske fotballspilleren dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør i København.

– Til orientering kan jeg opplyse at Nicklas Bendtner starter soningen med fotlenke 3. januar 2019, og han ser fram til å få det hele overstått, skriver hans advokat Anders K. Nemeth i en epost til Ritzau.

Bendtner anket dommen fra tingretten til den danske landretten, men han bestemte seg et par uker senere for å trekke anken og akseptere dommen.

Episoden skjedde i København under landslagspausen 9. september. Taxisjåføren pådro seg et dobbelt kjevebrudd. Kort før episoden hadde Bendtner og hans kjæreste Philine Roepstorff forlatt taxien uten å betale etter at sjåføren misforsto hvordan han skulle kjøre til Bendtners bosted.

Sjåføren kom etter paret for å kreve betaling og gikk ut av bilen. Han kastet en brusboks mot paret uten å treffe dem.

– Jeg følte meg truet og visste ikke hva som kunne skjedd med meg og min kjæreste etter at det ble kastet ting mot oss, forklarte Bendtner i retten. Han ble ikke trodd og ble funnet skyldig i voldsbruk.

Danmarks landslagssjef Åge Hareide var først avvisende til at en voldsdømt spiller kan spille for landslaget. Senere har han sagt at spilleren kan komme i betraktning for landslagsspill igjen når dommen er sonet.

Nicklas Bendtner kan derfor i prinsippet være tilbake på landslaget i mars. Da innleder Danmark EM-kvalifiseringen mot Sveits.

Bendtner er for tiden på ferie i Mexico.

