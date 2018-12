Zlatan forlenget med LA Galaxy

NTB Sport

Den svenske 37-åringen signerte for Galaxy i mars etter å ha blitt fristilt av Manchester United. Han markerte seg umiddelbart og skapte stor blest om klubbens kamper. Med 22 mål og 10 assist på bare 27 kamper var han svært produktiv, men laget greide så vidt ikke å kvalifisere seg til sluttspill.

Det ble spekulert i at veteranen var på vei tilbake til en europeisk storklubb, men den siste tiden har det meste pekt mot at han ville vende tilbake til MLS.

– Jeg er ikke ferdig med MLS. Jeg ser min første sesong her som oppvarming. Dere vil se en stor forskjell neste sesong, for nå kjenner jeg ligaen og motstanderne bedre. Trofeet skal hjem. Jeg er ikke typen som reiser uten å ha vunnet noe, sier Zlatan i en video på klubbens nettsted.

– Vi er svært glade for å ha fått en ny kontrakt med Zlatan som betyr at han spiller for oss også i 2019, sier sportsdirektør Dennis te Kloese til klubbens nettsted.

– Han viste sin verdi forrige sesong, og vi gleder oss til å se ham representere klubben vår igjen neste sesong. Vi vil fortsette å forbedre laget vårt mot sesongstart.

Zlatan spilte ofte på topp sammen med norske Ola Kamara. Også Jørgen Skjelvik er lagkamerat med svensken i Galaxy.

