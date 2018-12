NTB Sport

32-åringen sier at han ikke lenger har selvtilliten som skal til for å lykkes etter å ha pådratt seg to alvorlige kneskader de siste årene.

Viletta vant superkombinasjon i Sotsji-lekene i 2014, da han kjørte seg opp fra 14.-plass etter utfordelen. I verdenscupen har han en super-G-seier fra Beaver Creek.

Han slet tidligere i karrieren med ryggplager. Han har ikke konkurrert de to siste sesongene, men sier at han nå sikter mot en trenerkarriere.

