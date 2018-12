Minde forlenget med Wolfsburg

NTB Sport

Det bekrefter 26-åringen selv via Twitter. Hennes nye kontrakt gjelder til sommeren 2020.

– Jeg er fornøyd med å ha utvidet kontrakten min med Wolfsburg med ytterligere ett år. Helt siden jeg kom hit for ett år siden har jeg følt at jeg er en del av noe større. Jeg har tatt store skritt som spiller, og jeg er sikker på at jeg kan utvikle meg ytterligere her, sier hun.

– Jeg ser fram til å vinne flere kamper og titler med denne flotte klubben, skriver bergenseren.

Wolfsburg har også Caroline Graham Hansen i stallen og ble tysk dobbeltmester forrige sesong. Laget måtte derimot gi tapt for franske Lyon og Ada Hegerberg i mesterligafinalen.

Midtbanespilleren Minde står med 83 landskamper og har scoret ni mål for Norge. Hun blir høyst sannsynlig å finne i Martin Sjögrens VM-lag.

