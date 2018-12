Manchester City til semifinale etter straffedrama, kan møte Burton

NTB Sport

Burton, som befinner seg på nedre tabellhalvdel i League 1, vant 1-0 borte mot Middlesbrough fra mesterskapsserien takket være Jake Heskeths vinnermål tidlig i annen omgang. Manager Nigel Clough vant ligacupen to ganger som spiller og kan nå drømme om å lede laget ut på Wembley som manager.

Manchester City kan takke sin 20-årige målvakt Arijanet Muric for avansementet. Han reddet to straffespark da Leicester ble slått 3-1 etter 1-1 i selve kampen. Unggutten, som er landslagsspiller for Kosovo, spilte sin annen kamp for A-laget.

Reservelag

Pep Guardiola gjorde åtte endringer fra forrige seriekamp, Leicester-manager Claude Puel sju. Manchester City-reservene så lenge ut til å være på vei mot en trygg seier. Kevin De Bruyne, som er tilbake etter skade, scoret et fint ledermål før det var spilt et kvarter i Leicester.

Hjemmelaget ga seg ikke, og Marc Albrighton sto for et flott utligningsmål i det 73. minutt. Wilfred Ndidi fant ham med en bakromspasning som overrumplet gjesteforsvaret, og avslutningen luktet det svidd av.

I straffesparkkonkurransen scoret Harry Maguire med det første forsøket for hjemmelaget, men senere hadde hjemmefansen lite å juble for.

Fornøyd Pep

Christian Fuchs, James Maddison og Caglar Soyüncü misset i tur og orden sine forsøk på å overliste Muric i målet. Raheem Sterling misset for gjestene, men Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus og Oleksandr Zintsjenko scoret, og dermed er Manchester City klar for semifinale.

– Det var en tøff kamp. Det er alltid vanskelig i Leicester. Vi hadde en 17-åring (Eric Garcia) og noen skadde spillere, men det var en god kamp, sa Guardiola.

– Jeg er fortsatt ikke helt i slag, men jeg er glad for å bidra. Å spille 70 minutter etter å ha vært ute så lenge er godt for meg, sa De Bruyne.

Onsdag kåres de to siste semifinalene gjennom naboduellen Arsenal – Tottenham og Chelseas hjemmekamp mot Joshua Kings Bournemouth.

