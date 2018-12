Coolen får ikke fortsette som Rosenborg-trener

NTB Sport

Coolen har ledet Rosenborgs A-lag siden 19. juli, men får ikke fortsette i jobben. Det bekrefter sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til avisen.

Under Coolen vant Rosenborg både serien og cupen, men i europaligaens gruppespill gikk det ikke like bra. Kun ett poeng ble tatt i de seks kampene. Poenget ble sikret i forrige ukes 1-1-kamp mot Leipzig, som ble Coolens siste kamp som hovedtrener for seriemestrene fra Trøndelag.

Hvem som blir den nye RBK-treneren er fortsatt ikke kjent, selv om Rosenborg hadde et uttalt mål om å få avklart situasjonen tidlig i desember. Coolen, som tidligere har gitt uttrykk for at han kunne tenke seg jobben permanent, ønsker ikke å kommentere saken.

Mandag kunne Adresseavisen melde at Haugesunds Eirik Horneland fortsatt er på radaren til Rosenborg. Også Nordsjællands Kasper Hjulmand er et hett navn, ifølge avisen.

