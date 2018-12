Solemdal tilbake i Nove Mesto, Birkeland blir hjemme

NTB Sport

Solemdal sto over forrige verdenscuphelg i Hochfilzen fordi hun ville prioritere trening på hjemmebane.

På herresiden går Fet-løperen Johannes Dale inn for Lars Helge Birkeland.

– Vi er vi blitt enige med Lars Helge om at han trenger en periode hjemme for å trene og forberede seg på nye oppgaver i januar, sier sportssjef Per Arne Botnan i en pressemelding.

Kvinner:

Tiril Eckhoff (Fossum), Emilie Kalkenberg (Skonseng), Thekla Brun-Lie (Oslo), Marte Olsbu Røisteland (Froland), Ingrid Tandrevold (Fossum), Synnøve Solemdal (Tingvoll).

Menn:

Erlend Øvereng Bjøntegaard (Beveren), Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Henrik L`Abée-Lund (Oslo), Johannes Dale (Fet).

Det er sprint på programmet 20. og 21. desember etterfulgt av jaktstarter 22. desember. 23 desember er det fellesstart.

