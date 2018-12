Nakamura-triumf i London sendte Carlsen til topps

NTB Sport

Før helgen snek Maxime Vachier-Lagrave seg forbi Carlsen og gikk til topps på den uoffisielle live-rankingen til 2700chess.com. Der ble franskmannen værende i bare noen få dager.

Mandag kom han til kort da London Chess Classic ble avgjort etter hurtig- og lynsjakk. Det ble remis i begge hurtigsjakkpartiene, men i fjerde lynsjakkparti kunne Nakamura smile bredt. Med seier der vant amerikaneren duellen og finaleturneringen. Det ga ham 120.000 dollar i prispenger, som tilsvarer litt over 1 million kroner.

Triumfen hjalp også Carlsen. Nå er nordmannen igjen nummer én på rankingene for alle de tre sjakkdisiplinene.

Carlsen forsvarte nylig nok en VM-tittel i klassisk sjakk. I romjula skal han spille VM i hurtig- og lynsjakk i St. Petersburg. Dit kommer han som regjerende verdensmester i lynsjakk.

Fabiano Caruana fikk for øvrig en opptur mandag. Amerikaneren sikret 3.-plassen i Grand Chess Tour-finalen med seier over Levon Aronian fra Armenia. Det gjorde han etter å ha vunnet en av to partier i hurtigsjakk, mens han vant to av fire i lynsjakk.

I VM-duellen mot Carlsen ble Caruana feid av brettet i omspillet. Da kunne nordmannen juble etter klare seirer i tre hurtigsjakkpartier.

