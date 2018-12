Klæbo antyder at han går Tour de Ski

NTB Sport

Den endelige bekreftelsen kommer før helgen.

– Da krysser vi fingrene for en god jul, Tour de Ski og alt som er. Om jeg går da, sier Klæbo smilende i et klipp lagt ut på YouTube og fortsetter:

– Jeg krysser fingrene for det nå. Jeg leder ikke Skandinavisk Cup, men håper at jeg kanskje har gjort meg fortjent til det. Vi får vente til torsdag, da kommer det (uttaket).

Klæbo droppet i fjor Tour de Ski for å stå best mulig rustet til OL i Pyeongchang. Også denne sesongen har det vært usikkert om han blir med. I februar skal verdenseliten kjempe om VM-medaljer i østerrikske Seefeld.

Flere av landslagsløperne har signalisert at det kan være aktuelt å droppe det tøffe rennprogrammet før og etter nyttår. I forbindelse med helgens verdenscuprenn i Davos sa Therese Johaug at heller ikke hun er helt sikker på at det blir Tour-start.

Av de norske kvinnene er den dobbelte OL-mesteren Ragnhild Haga den som har vært tydeligst på at det ikke blir aktuelt å gå Tour de Ski. Hun hadde suksess med å droppe Touren foran vinterlekene i Sør-Korea sist sesong.

