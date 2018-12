Messi-show da Barcelona svarte på tiltale

NTB Sport

Messi scoret tre ganger og gjorde forarbeidet til de to øvrige målene i 5-0-seieren over Levante. Den innebar at Barcelona har tre poengs forprang til serietoer Sevilla etter 16 serieomganger i La Liga.

Sevilla slo Girona 2-0 tidligere søndag og var på det tidspunktet a poeng med den katalanske serielederen. Dermed gikk Lionel Messi og lagkameratene på banen med et visst press borte mot Levante.

Det løste den lille argentineren og resten av Barcelona-laget på beste vis.

Mål på mål

Luis Suarez ordnet ledelse ti minutter før pause, etter at Messi hadde tråklet seg rundt tre-fire motspillere og slått det målgivende innlegget. Deretter overtok argentineren hovedrollen da han selv gjorde 2-0 alene med Levante-keeper Oier Olazábal.

Tidlig i annen omgang måtte Olazábal igjen kapitulere da Messi fikk avslutte upresset fra meget god posisjon. Avslutningen langs gresset ga 3-0 for et Barcelona-mannskap som fyrte på noe nær samtlige sylindere.

Messi var ikke ferdig. Kvarteret ut i annen omgang fullførte han sitt hattrick. Arturo Vidal slo den målgivende pasningen da argentineren satte inn sitt 14. ligamål for sesongen.

Det var Messis 43. hattrick for Barcelona. Nå har måltyven gjort 50 mål for klubb og landslag så langt i 2018. 31-åringen har passert 50 mål i åtte av sine ni siste sesonger.

Tett i toppen

Kvarteret før slutt fikk Levante forsvarsspiller Erick Cabaco utvist. Det ga Barcelona enda mer rom, og to minutter før full tid fastsatte midtstopper Gerard Pique resultatet til 5-0. Målgivende: Selvsagt Lionel Messi.

Barcelona-trener Ernesto Valverede kunne dermed bokføre tre særdeles komfortable poeng.

Ever Banega og Pablo Sarabia scoret hvert sitt mål i annen omgang i Sevillas 2-0-seier over Girona. Atlético Madrid og Real Madrid, som slo henholdsvis Valladolid og Rayo Vallecano lørdag, følger på plass nummer tre og fire på tabellen.

De to hovedstadsklubbene har henholdsvis tre og fem poeng opp til Barcelona i tet.

