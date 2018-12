Hegerberg avsluttet året med scoring

NTB Sport

Seieren gjør at laget tar vinterpause med to poengs luke til Paris Saint-Germain i fransk toppserie. PSG slo Metz 7-1 søndag.

Lyon har 13 seirer og en uavgjort på de 14 første seriekampene, med total målforskjell 60-3. PSG har 12 seirer og to uavgjorte.

Lyons mål søndag ble scoret av Eugenie Le Sommer, Wendie Renard (straffe), Hegerberg og Dzsenifer Marozsan. 2-0-målet var et selvmål.,

Marie-Antoinette Katoto førte an med tre mål da PSG sørget for å holde følge. Storesøster Andrine Hegerberg var ubenyttet reserve for hovedstadsklubben søndag.

