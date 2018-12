Dobbelt norsk da Johaug fortsatte seiersrekken

NTB Sport

Konkurrentene ble nok en gang satt i skyggen av skidronningen fra Dalsbygda. Hun slo lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg med 12,1 sekunder. Krista Pärmäkoski fra Finland tok tredjeplassen.

En strålende fornøyd Johaug kunne etterpå fortelle at hun måtte holde igjen for ikke å gå på en høydesmell.

– Dette er en kjempefin plass å gå skirenn, men det var vanskelig å finne et tempo du kan holde hele veien. Går du fort, blir beina stokk stiv. Jeg gjorde ikke noe dumt og klarte å holde unna for Ingvild, sa Johaug til TV 2.

Selv om Johaug ikke gikk ut like hardt som tidligere i vinter, satte hun uansett standarden umiddelbart. På de første kilometerne var det bare Østberg som var i nærheten, men hun greide ikke å holde tritt utover i skøyterennet.

Gøy

Mens det skilte 7,1 sekunder mellom de to halvveis, var luken økt til 14,2 med underkant av to kilometer igjen. På vei mot mål reduserte Østberg gapet med litt over to sekunder. Det var et sterkt løp av Gjøvik-jenta, som tradisjonelt liker seg i Davos.

– Dette var skikkelig gøy. Du føler deg aldri superrå her, men jeg kjente at jeg følte meg bra, sa Østberg til TV 2.

Søndagens seier er Johaugs 48. i verdenscupen og hennes femte etter comebacket. Hun har hittil i vinter vunnet sju av åtte renn hun har gått. Der er bare etter sprinten på Lillehammer 30-åringen ikke har stått øverst på podiet. På distanse har hun vunnet alt (fem renn i verdenscupen og to under den nasjonale sesongåpningen).

Mer voksen

Før søndagens renn var det tre år siden sist Johaug var i Davos. Også da vant hun.

– Hva er forskjellen på Therese Johaug i dag kontra 2015?

– Jeg er tryggere på meg selv og vet mer hva jeg går til. Kanskje har jeg blitt mer voksen i hodet. Jeg har jo bikket 30, sa hun med et smil.

Det er høyst usikkert om Johaug går Tour de Ski. VM i februar er hennes klart største mål for sesongen etter å ha gått glipp av to mesterskap på rad som følge av dopingutestengelsen.

– Jeg skal ta en evaluering med trenerne rett etter helgen. Det er 50/50, men det er Seefeld som er målet. Tour de Ski kan jeg gå neste år. Det sitter i at jeg har mistet to mesterskap, sa hun til TV 2.

Johaug blir igjen i Davos i noen dager sammen med Østberg. Deretter går turen først til Bergen for å møte samboeren Nils Jakob Hoff. Julen skal hun feire med familien i Dalsbygda.

Knappet innpå

Forrige helg smadret Johaug alle med et superløp på Beitostølen. Da slo hun toer Charlotte Kalla med godt over ett minutt. Forkjølelse stoppet Kalla fra å ta turen til den sveitsiske høyden. Dermed var Ebba Andersson svenskenes trumfkort, men denne gangen greide hun ikke å ta seg opp på pallen og måtte ta til takke med 4.-plassen.

På Beitostølen ble Østberg knust av Johaug. En uke senere var avstanden markant snevret inn.

– Jeg knappet innpå det drøye minuttet fra sist. Jeg trodde jeg hadde enda mer å gå med på slutten, men i denne høyden må du være forsiktig for ikke å gå på en smell, sa Østberg.

Ragnhild Haga ble tredje best av de norske løperne. Den regjerende OL-mesteren la seg inn på en 11.-plass og ble slått med 1.24,3 minutter. Deretter fulgte søstrene Kari og Silje Øyre Slind på 24.- og 25.-plass, mens Tiril Udnes Weng ble nummer 26.

Lotta Udnes Weng havnet på 35.-plass.

