Berges Genk økte serieledelsen

NTB Sport

Det flyter for Genk om dagen, og etter å ha høvlet over Sarpsborg 4-0 i europaligaen i midtuka, fortsatte laget med seier over Oostende søndag kveld. Ruslan Malinovski og tanzanianske Mbwana Samatta sto for scoringene.

Sistnevnte leder toppscorerlista i Belgia med 12 mål.

Serietreer Antwerpen tapte 0-2 for Waasland-Beveren lørdag, og toeren Brugge klarte bare 0-0 mot Kortrijk. Det banet vei for Berges klubb, som søndag tok sin 12. seier på 19 kamper denne sesongen.

Til lagene bak er det komfortable sju poeng.

Storklubben Anderlecht sparket for øvrig treneren Hein Vanhaezebrouck søndag, etter 1-2-tapet borte mot Cercle Brugge. Laget har tatt bare ett poeng på sine fire siste kamper, og Anderlecht er etter helgens runde 11 poeng bak Genk.

