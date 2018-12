Fem av sju norske kvinnesprintere videre i Davos

NTB Sport

Det ble en solid norsk sprintkvalifisering i Davos. Lenge så det ut til at også Silje Øyre Slind skulle ta seg videre, men hun ble til slutt skubbet ned til den sure 31.-plassen.

Mari Eide klarte heller ikke å bli blant de 30 beste. Hun gikk lørdag sitt første verdenscuprenn siden Drammen-sprinten i mars. I sommer mistet hun brått storesøsteren Ida.

– Jeg er ekstremt stolt over hva jeg har gjort og at jeg stiller fra start her i dag, sa Eide til NRK etter lørdagens 36.-plass.

Tiril Udnes Weng var 3,60 sekunder bak prologvinner Sophie Caldwell fra USA, mens tvillingsøster Lotta Udnes Weng endte på 9.-plass.

Deretter fulgte Ingvild Flugstad Østberg som nummer elleve i den sveitsiske høyden.

Maiken Caspersen Falla var bare fjerde best av de norske, men gikk greit videre som nummer 16. Hun var 5,56 sekunder bak Caldwell. Gjerdrum-løperen har vunnet sprintcupen de tre siste sesongene, og lørdag jakter hun sin første verdenscuptriumf i vinter.

I sesongens to første sprintrenn var det ingen norske kvinneløpere på pallen. Julia Belorukova fra Russland vant i Ruka, mens svenske Jonna Sundling var raskest på Lillehammer.

Kathrine Harsem på 27.-plass tok den siste norske kvartfinaleplassen i Davos.

