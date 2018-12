Zuccarello friskmeldt og kampklar

NTB Sport

Nordmannen har i alt gått glipp av 13 kamper for Rangers i løpet av den siste drøye måneden. Han var først ute i tre kamper før han spilte byderbyet mot New York Islanders. Deretter gikk han skadd tre kamper til før han forsøkte seg mot Philadelphia Flyers, men så ble det en lengre pause for stjerneløperen.

– Det har føltes bra i noen dager nå, ingen problemer. Det skal bli godt å spille en kamp igjen, sier Zuccarello i et intervju med New York-klubbens nettsted.

Han erkjenner at kampene mot Islanders og Flyers kom for tidlig.

– Du er alltid ivrig etter å spille, men denne gangen har jeg tatt tiden jeg trengte bare for å være sikker på at jeg er 100 prosent. Lyskeproblemer er noe jeg ikke har hatt før, så i starten visste jeg ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg trodde jeg bare kunne spille meg gjennom det, men det gikk ikke, sier Zuccarello.

31-åringen tror ikke han er spesielt rusten når han returnerer til kampisen i Madison Square Garden natt til lørdag norsk tid.

– Det tar noen bytter, og så er jeg forhåpentlig der. Jeg har ikke spilt på en stund nå, så det blir fint å komme tilbake.

