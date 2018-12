Viktig sponsor på plass for skiskytterne: – Kan komme flere de neste dagene

NTB Sport

Butikkjeden går inn som en av forbundets hovedsponsorer denne sesongen og i 2019/20. NSF mangler fortsatt generalsponsor, men ting ser lyst ut, ifølge sports- og markedssjef Hjelmeset.

– Det er ekstremt viktig å få på plass partnere for å drive den bredde- og toppsatsingen vi ønsker. Nå har vi fått på plass en ny partner i Meny, og det er jeg utrolig glad for, sier han til NTB.

Ikke bekymret

Foran OL-sesongen 2017/18 trakk Statkraft seg som sponsor for skiskytterne, og DNB har trappet ned fra å være generalsponsor til å bli hovedsponsor. Det har ført til bekymring hos utøvere og andre i miljøet.

Hjelmeset står fast på at NSF har et fantastisk produkt å selge og vil ikke være med på at skiskytingen sliter med å tiltrekke seg sponsorer.

– Jeg vil ikke si at vi har slitt. Jeg har alltid sagt at dette går framover med små steg. Skiskyting som helhet er et veldig bra produkt, og nå har vi fått på plass noen partnere som er ekstremt viktige, sier den tidligere langrennsløperen.

Mer penger inn?

Han antyder samtidig at Meny-avtalen ikke er årets siste «julegave» på sponsorsiden.

– Det kan komme noe snart, jeg håper jo det. Skiskyting gjør seg ekstremt bra på TV, og partnere har alltid lyst til å være med på kule prosjekter. Jeg ser ikke bort fra at det kan komme flere på plass i løpet av de nærmeste dagene. Jeg synes vi er i vinden, og jeg gleder meg til å fortsette den spennende jobben vi har begynt på, sier Hjelmeset.

Samarbeidet med butikkjeden Meny beskriver han som «hånd i hanske».

– De har et konsept som heter «rå», og det er det vi ønsker å være. Og de har mange butikker over hele landet der vi kan være med på å gjøre aktiviteter.

