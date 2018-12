UEFA truer igjen Milan med utestengelse

NTB Sport

Den falmede Serie A-giganten er en av sju klubber som har vært under etterforskning for brudd på reglene om økonomisk fair play (FFP). Klubber som vil spille i mesterligaen og europaligaen, kan ikke over tid bruke mer penger enn de tjener.

Milan har vært i UEFAs søkelys en god stund. Tidligere i år ble italienerne utestengt fra europaligaen, men den avgjørelsen ble senere omgjort i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Torsdag krasjet Milan ut av turneringen i 1-3-tapet for Olympiakos.

Dagen etter fikk Milano-klubben nok en dårlig nyhet. UEFA opplyste da at den sjudobbelte mesterligavinneren igjen står i fare for å bli utestengt. Milan må sørge for at de ikke går i underskudd innen 30. juni 2021.

Milan har slitt sportslig siden klubben sist ble Serie A-mester i 2011. I flere sesonger på rad har klubben mislyktes i å ta seg tilbake til mesterligaen.

(©NTB)