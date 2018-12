Pappa Ødegaard blir spillerutvikler i Strømsgodset

NTB Sport

Rollen som spillerutvikler for Godsets G16-lag skjer på engasjement og skal kombineres med Ødegaards jobb som daglig leder i sin egen familiebedrift.

44-åringen er far til Martin Ødegaard, som han var med på å trene opp til å bli Norges kanskje største fotballtalent.

– Spillere må ønske og ville bli gode. Og de må skjønne hva som skal til. En del av min jobb blir å vise og forklare dette. Jeg håper og tror jeg har noe å bidra med her, sier Ødegaard til godset.no.

Totalt spilte han 241 kamper for Strømsgodset fra debuten i 1993. Foran 2004-sesongen gikk veien videre til Sandefjord, der han avsluttet karrieren tre år senere.

Ødegaard var assistenttrener i Mjøndalen mellom 2009 og 2015. Da sønnen ble solgt fra Godset til Real Madrid for snart fire år siden, ble han med til Spania og var spillerutvikler og trener i Reals ungdomsakademi. I år har Ødegaard vært trener for Mjøndalens U17-lag.

– Vi er stolte over at vi har knyttet til oss en slik kapasitet. Hans Erik sin erfaring som trener fra ulike nivåer, og det han har lært og tatt med seg fra årene i Real Madrids akademi, vil være uvurderlig for utviklingsarbeidet i enhver norsk fotballklubb, sier Lage Sofienlund, som er leder for samfunn og utvikling i Godset.

