Norge avgjorde mot Hviterussland med solid første periode

Det var en solid 1. periode som la grunnlaget for seieren over en ofte vrien motstander for Norge. Den norske målvakten Lars Haugen sto også en flott kamp.

– Det var gøy. Gutta spilte fornuftig, og Haugen var god i mål. Dette er virkelig et lag å bygge videre på, sa Petter Thoresen til Nettavisen etter kampen.

– Gutta var klare for kamp og var kvikke på skøytene. En flott start, sa Thoresen etter den solide åpningsperioden.

Johannes Johannesen ga nordmennene en flott start på kampen. Han satte et håndleddsskudd fra kanten i mål i et overtallsspill etter drøye åtte minutter av kampen.

Jørgen Karterud økte til 2-0 etter drøye 13 og ett halvt minutt da han styrte inn et skudd fra Stefan Espeland.

Spillesugen

Like før 1.-perioden var over hadde Tobias Lindström gjort 3-0 på en straffe han sendte opp i nettaket. Straffeslag ble tilkjent Norge etter at Thomas Valkvæ Olsen ble felt på vei alene med målvakten.

I midtperioden virket det som om det norske laget slapp seg ned i egen sone. I hvert fall ble besøkene i motstandernes sone langt sjeldnere enn i åpningsperioden. Men aller bakerst sto Lars Haugen og stoppet det som kom.

Leksand-spilleren Thomas Valkvæ Olsen viste seg spesielt spillesugen. og hans 4-0 scoring var tatt ut rett ut av læreboka. Han tok elegant imot pucken med skøyta, fintet ut oppasseren sin før han satte pucken i mål via en hviterussisk spiller.

– Et bra veggspill med Bonsaksen, og skuddet var ment som en pasning til Haga, sa Valkvæ Olsen.

Thoresen-repertoar

I tredjeperiode fikk Niktia Feoktisov gå «kjøkkenveien» på Haugen og sette reduseringen til 1-4. En vel fortjent redusering ettersom gjestene også gikk hardt ut i tredjeperioden.

Patrick Thoresen vise noe av sitt store repertoar da Norge gikk opp til 5-1. Storhamar-kapteinen var både regissør og servitør da Michael Haga scoret i en avventende hviterussisk utvisning.

Tobias Lindström fastsatte resultatet til 6-1 i et norsk overtallsspill mot slutten av kampen.

Norge møter Ungarn fredag, og vi får trolig bedre svar på hvor norsk ishockey står i den siste kampen mot Frankrike lørdag. Frankrike vant 3-0 over Ungarn torsdag.

