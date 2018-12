De beste norske står over generalprøven før ski-VM

NTB Sport

Det er ikke skjedd før at Norge har valgt en slik oppladning til et mesterskap.

Norge sender de best beste til disse rennene. Kanskje kan det stille VM-løpere som kun er tiltenkt løp sent i ski-VM, for eksempel femmila for menn.

– Det blir ikke med noen fra mitt lag i Cogne som skal gå startdistansene i VM, sier herrelandslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB.

De beste norske kvinneløperne stiller heller ikke. Det gjelder løpere som Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som alle etter planen er på høydeopphold i Seiser Alm i forkant av mesterskapet i Østerrike.

– Det er en av de beslutningene jeg har brukt lengst tid på. Jeg har vurdert fram og tilbake. Det er mange gode grunner til å gå der, mens så er det dette med plusser og minuser. Da landet jeg på at vi er hjemme og forbereder oss, sier Nossum.

Nossum ramser opp flere grunner til at valget ble som det ble. Det overordnede er å holde løperne friske.

– Vi slipper logistikken med å reise dit. Det er langt til Cogne, det er få dager til VM starter og Cogne går i høyden. Vi begynte allerede i sommer å diskutere dette, men det er ikke lenge siden vi tok beslutningen om å droppe det.

Norge var ikke interessert i at de siste rennene før VM skulle arrangeres i høyden i Cogne i utgangspunktet, men den kampen tapte de da terminlisten for sesongen 2018/2019 ble spikret.

Ingen andre nasjoner har så langt sagt at de ikke vil stille i Cogne.

