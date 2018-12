Chelseas første uavgjort i europaligaen

NTB Sport

Chelsea kom fra fem strake seirer og 10-1 i målforskjell, men måtte nøye seg med uavgjort i den siste kampen i gruppe L. Engelskmennene gikk videre sammen med BATE Borisov til 16-delsfinalene over nyttår. Det hviterussiske laget slo greske PAOK borte med 3-1.

Nok en gang ga Maurizio Sarri en del av Chelseas mer urutinerte spillere sjansen i europaligaen. Ethan Ampadu dannet stopperpar sammen med danske Andreas Christiansen.

På topp var Álvaro Morata tilbake, og Callum Hudson-Odoi fikk fornyet tillit etter en solid jobb mot PAOK sist. I tillegg fikk Willy Caballero sjansen i mål for første gang i Europa denne sesongen.

Vertene lå tidlig lavt med laget slik at Chelsea hadde mye ballinnehav innledningsvis. Vidis kampplan var tydelig, og det var å satse alt på kontringer. Etter en halvtime med mye Chelsea-dominans sendte Willian gjestene i ledelsen på et utsøkt frispark som han skrudde over muren.

Selvmål

Gleden skulle derimot bare vare et par minutter. Urutinerte Ampadu var uheldig og satte ballen i eget nett etter en corner fra Vidi. Det var en heading fra Loïc Negos som unggutten satte i eget nett.

I annen omgang satte Nego 2-1 etter en snau times spill. Han lobbet ballen over Caballero etter en kontring.

Franske Olivier Giroud erstattet Morata like før pause, og et kvarter før slutt var han mannen bak utligningen til 2-2.

Spenningen drept

Før kampen var det en viss spenning i gruppen om BATE Borisov kunne ta seg videre til utslagsrundene. Spenningen var borte etter en solid 1. omgang av det hviterussiske laget.

BATE tok tidlig ledelsen mot PAOK ved Maksim Skavysj. To mål fra Mikalaj Signevitsj på fire minutter mot slutten av omgangen ga 3-0 til pause.

PAOK reduserte ved Aleksandar Prijovic kort etter sidebytte. I det 62. minutt måtte Signevitsj ta en tidlig dusj etter å ha fått et direkte rødt kort. Flere mål ble det ikke.

(©NTB)