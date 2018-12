Løfshus: – En vemodig og spesiell dag

NTB Sport

– Jeg hadde håpet at Northug skulle «overleve» meg, men slik ble det ikke, slår Vidar Løfshus hast.

Han kom inn i landslagsapparatet og skiforbundet omtrent på samme tidspunkt som Northug i 2006, og har fulgt skistjernen gjennom en eventyrlig karriere.

– Det er en vemodig dag. Jeg ser tilbake på alle de høydepunktene jeg har opplevd sammen med Petter, sier landslagssjefen til NTB.

– Ribbet tilbake

Han kaller dette en «spesiell dag for norsk og internasjonal langrenn».

– Det er en av de aller største stjernene noensinne som takker for seg. I løpet av et halvt år har Marit Bjørgen og Petter Northug sagt takk for seg, og vi står litt ribbet tilbake. Det finnes alltid nye stjerneskudd, men alt det Petter har gjort for langrenn kan ikke beskrives med ord, sier Løfshus.

Han omtaler Northug som en utøver utenfor de vanlige rammene – både på godt og vondt.

– Det er nok mange nordmenn som sitter med en klump i halsen eller en tåre i øyekroken nå. Det er mange som har engasjert seg som publikum og foran TV-en på grunn av Petter. Mange kommer nok til å savne det overraskelsesmomentet han har representert, sier Løfshus.

Uenigheter

Gjennom årene har det også vært en del uenigheter mellom de to, men Løfshus avviser tydelig at han nå opplever å være kvitt et problem.

– Jeg vil ikke si at vi har hatt så mange krangler. Etter 2015, når han ikke har prestert på topp sportslig, har det vært en del uenigheter. Men det er ikke det vi skal ha fokus på i dag. I dag skal vi hylle en stor idrettsutøver.

Under onsdagens pressekonferanse understrekte også Northug selv at kjemien med Løfshus har vært god i det siste.

– Det har fungert veldig bra. Det har vært en god tone mellom oss. Vi hadde kontakt senest for to dager siden, sa Northug.

Landslagssjefen mener at norsk langrenn nå har mistet en sterk merkevare.

– Petter Northug har gitt enorm PR for langrennssporten. Media elsker å omtale ham, folk elsker å prate om ham. Når sånne forsvinner ut av hylla, er det tøft å erstatte. Jeg tror aldri vi kommer til å få tilbake en sånn personlighet.

(©NTB)